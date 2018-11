Domus Vi compra duas residências em Aveiro e Viana do Castelo

O grupo DomusVi, especialista em residências para a terceira idade, está prestes a tornar-se o segundo maior operador de cuidados geriátricos em Portugal, depois de adquirir o Bellavida, que tem duas residências (em Aveiro e Viana do Castelo), acrescentando mais 177 camas aos seus ativos.

A operação permite que o grupo passe a operar em cinco centros no país, dos quais dois estão em construção (um em Lisboa e outro no Porto). Depois de concluídos estes dois projetos, serão mais 548 lugares a ser lançados num mercado que tem vindo a crescer nos últimos anos.

A empresa liderada por Josefina Fernández dá assim mais um passo na estratégia de crescimento, avança o jornal ‘Faro de Vigo’. As instalações que o grupo vai incorporar através da aquisição do Bellavida representam um avanço quantitativo, mas também qualitativo, “na vanguarda dos serviços sociais de saúde em Portugal”, diz aquela responsável.

A residência de Aveiro tem capacidade para 110 pessoas e a de Viana para outras 67, embora esteja prevista a sua ampliação para 106 com a extensão a ser executada já pelo grupo DomusVi.

“As novas aquisições consolidam o compromisso do grupo com Portugal, com o objetivo de criar uma poderosa rede de centros e serviços residenciais de qualidade no país”, diz a empresa, citada pelo referido jornal.

O Grupo DomusVi, o terceiro maior grupo privado a oferecer serviços a idosos na Europa, entrou em Portugal com a aquisição da empresa portuguesa Carlton Life. A aquisição está em linha com a estratégia de desenvolvimento do grupo no sul da Europa, após as aquisições da Geriatros e da SARquavitae, que permitiram que o grupo DomusVi se tornasse o principal operador privado em Espanha.

A DomusVi estima que, em 2018, atingirá um volume de negócios de mais de 530 milhões de euros.