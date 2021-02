Dona da Nowo contrata Goldman Sachs para estudar fusão com a Vodafone em Portugal e Espanha

A MásMóvil, telecom espanhol que controla a portuguesa Nowo, contratou o banco de investimento Goldman Sachs para estudar aquisições nos mercados espanhol e português, incluindo uma fusão com a Vodafone. O interesse da MásMóvil na operação ibérica da Vodafone não é novo e, segundo conta o “El Confidencial”, esta quarta-feira, ambas as partes estão a explorar uma fusão.

O Jornal Económico contactou a Vodafone Portugal, mas a empresa liderada por Mário Vaz rejeitou fazer comentários.

A MásMóvil terá apresentado uma proposta de compra pela Vodafone Espanha, no valor de seis mil milhões de euros, no final de outubro de 2020. A oferta surgiu no seguimento de uma primeira abordagem durante o verão, visando apenas o mercado espanhol. Agora, a imprensa espanhola salienta que o interesse da MásMóvil estende-se à Vodafone Portugal. E as conversações entre os dois grupos ter-se-ão intensificado nas últimas semanas.

A MásMóvil entrou em Portugal no verão de 2019, após a aquisição do grupo Nowo/ONI. Mas em novembro de 2020, a MásMóvil passou a controlar apenas 100% do capital da Nowo, após um acordo entre acionistas para separar a Nowo da ONI, que passou para as mãos da Gigas.

A MásMóvil, que em Espanha tem a quarta maior operação de telecomunicações, estará a preparar-se para lançar-se nas comunicações móveis. O operador espanhol, depois de ter anunciado que iria participar no leilão do 5G, terá conseguido garantir as licenças de todos os lotes disponíveis na faixa dos 1.800 MHz, na fase reservada a novos entrantes.