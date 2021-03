Dona do Liverpool FC aumenta capital em 750 milhões com entrada de LeBron James como acionista

A Fenway Sports Group (FSG) incorporou a RedBird Capital Partners e LeBron James como acionistas. A empresa dona da equipa de baseball Red Sox, da MLB (EUA), e do Liverpool FC, da Premier League (Inglaterra), celebrou um acordo para a entrada do fundo de investimentos e do jogador da NBA.

A operação foi articulada através de um aumento de capital de 750 milhões de dólares (627 milhões de euros) com o qual a RebBird adquire 11% da empresa, fazendo com a Fenway passe a estar avaliada em 7,3 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros), segundo o portal “Palco 23”.

A última avaliação realizada pela “Forbes” colocou o FSG como o quarto maior grupo desportivo dos Estados Unidos, com uma avaliação de 6,4 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros), numa lista que é liderada pela Liberty Media, dona da Fórmula 1, dos Atlanta Braves e da Drone Racing League, com uma avaliação de 13 mil milhões de dólares (10,8 mil milhões de euros).

O jogador dos Los Angeles Lakers (NBA) Lebron James dá mais um passo na sua carreira como empresário ao ingressar num grupo que é dono dos Red Sox e do Liverpool FC. LeBron James, de acordo com o “Boston Globe”, possui agora um pacote de ações da FSG, estreitando os laços com o grupo já que, desde 2011, o jogador de basquetebol tem, a nível pessoal, 2% das ações do Liverpool FC, que comprou por 4,7 milhões de libras (5,4 mil milhões de euros).

O fundador da RedBird, Gerry Cardinale, há muito tempo que estava interessado na aquisição parcial da Fenway. Através da sua ‘Special Purpose Acquisition Company’ (SPAC), iniciou negociações para adquirir uma participação na Fenway no início deste ano, num negócio que teria avaliado a empresa em 8 mil milhões de dólares (6,6 mil milhões de euros).

A RedBird é proprietária do Toulouse FC, Ligue 2 (França), desde julho de 2020, e da XFL, liga americana de futebol profissional, cujo relançamento está programado para 2022 após o resgate da falência por 15 milhões de dólares (12,7 milhões de euros). Além disso, a 11 de fevereiro, o fundo ingressou no capital da Wasserman Media com uma participação entre 30% e 40% da agência de marketing desportivo.