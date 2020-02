Dona do Minipreço nomeia Ricardo Alvaréz para presidente executivo da DIA Espanha

O grupo DIA, proprietário em Portugal da cadeia de supermercados Minipreço, nomeou Ricardo Alvaréz como presidente executivo da operação em Espanha, foi esta quarta-feira, 12 de fevereiro, anunciado. Em comunicado, Alvaréz diz ter como objetivo impulsionar o crescimento do negócio em Espanha.

Ricardo Alvaréz tem um percurso longo no setor da distribuição, tendo sido vice-presidente do concorrente Lidl durante cinco anos onde liderou projetos nos Estados Unidos e em Espanha.

O novo presidente executivo mostra-se feliz por se juntar ao grupo DIA “Sinto um profundo respeito por esta empresa que tem mais de 40 anos de história e é uma marca de referência para milhares de lares espanhóis. Uno-me a esta grande equipa para que, juntos, possamos converter a DIA na escolha preferida de muitos clientes”.

A nomeação faz parte da estratégia do grupo DIA que pretende colocar o foco nos negócios locais nos respetivos territórios onde mantém operações, através da liderança de pessoas com “grande conhecimento do mercado” pode ler-se no comunicado.

O grupo DIA tem, em Espanha, mais de 26 mil colaboradores e um total de 1.600 franquias.