Dono Inditex compra edifício em Washington por 335 milhões de euros

O dono da Inditex, Amancio Ortega, através da sua empresa de investimentos Ponte Gadea, concluiu a compra do prédio de escritórios chamado The Investment Building, em Washington, nos Estados Unidos, por 335 milhões de euros, segundo o portal imobiliário “Bisnow” e o jornal “Expansión” esta sexta-feira.

O edifício, localizado no cruzamento da K Street e 15th Street, que ficam situadas na denominada zona financeira da capital norte-americana era propriedade de uma joint venture entre a JP Morgan Asset Management e JBG Smith, que tinha 5% do espaço.

Este edifício tem um contrato de arrendamento com o escritório de advogados Sidley Austin LLP, que possui 72% da propriedade, num contrato att 2031. A empresa do setor financeiro UBS ocupará 13% do prédio até 2026.

Esta é a segunda maior operação de Amâncio Ortega nos Estados Unidos em menos de um mês. O fundador da Inditex tinha comprado por 655 milhões de euros um dos complexos sede da Amazon em Seattle, um ativo chamado Troy Block, composto por dois edifícios e que fazem parte do campus com 40 propriedades da Amazon.