Doutor Finanças distinguida como PME Líder 2018

O Doutor Finanças, empresa de consultoria em finanças pessoais e familiares, foi distinguida como PME Líder 2018, no início do mês.

O prémio PME Líder foi criado pelo IAPMEI, numa parceria com o Turismo de Portugal, a Banca e as Sociedades de Garantia Mútua, e destaca as PME’s com desempenhos superiores, e onde é manifesto o sucesso da estratégia empresarial e a importância do contributo para a economia nacional.

A empresa foi distinguida pelo IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação) pela “qualidade do seu desempenho e perfil de risco”, como se pode ler na carta enviada à organização pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.

O Doutor Finanças já se encontra a apoiar os portugueses com as suas finanças desde 2014, tendo ajudado já mais de 20.000 famílias a equilibrar a sua situação económico-financeira.

O CEO da empresa de consultoria em finanças pessoais e familiares, Rui Barrada, diz no comunicado que o prémio “é o reconhecimento dos nossos serviços, do nosso trabalho e da mais-valia que a nossa atividade traz para os cidadãos portugueses. Sermos uma PME Líder é também uma responsabilidade e um desafio para mantermos o nosso trabalho ao melhor nível e assegurar que continuamos a disponibilizar um serviço sério e diferenciador”.