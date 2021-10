A DPD Portugal encerrou o primeiro semestre deste ano com um crescimento de 21% no volume de atividade e de 20% nas receitas face ao período homólogo de 2020, revelou Olivier Establet, CEO da empresa, em declarações ao Jornal Económico, sem, no entanto, precisar os valores absolutos em causa. Desta forma, a empresa de entrega de encomendas prossegue a expansão do negócio, uma tendência que se acentuou durante a pandemia, devido ao recurso crescente por parte dos consumidores nacionais às compras via internet.

“No primeiro semestre de 2021, há dois momentos distintos. O primeiro período ocorreu até ao final de maio, com índices de crescimentos nunca vistos, exponenciais. O segundo período, a partir de junho, continuou a ser de crescimento, mas menos expressivo, mais modesto. Continuamos numa dinâmica de forte crescimento devido ao boom do e-commerce, que teve um aumento exponencial e inesperado. Cresceu num ano o que costuma demorar três ou quatro anos”, assinala Olivier Establet.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor