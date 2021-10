DreamMedia quer “mexer” com o mercado nacional dos painéis de rua

A revolução digital chegou aos outdoors pela mão da DreamMedia. A empresa de publicidade outdoor está a instalar 100 painéis no país que pretendem dar aos cidadãos uma publicidade mais certeira.

Num investimento inicial de cinco milhões de euros, ao qual se vão juntar mais oito a dez milhões até 2025 para deter 300 painéis, a DreamMedia promete levar o “conteúdo certo, no momento certo para o público certo”.

Ao Jornal Económico, Ricardo Bastos, CEO do grupo, explica que “o consumidor ativo atual é um consumidor digital”, fazendo então “todo o sentido preparar as cidades” para quem está cada vez mais digitalizado. A aposta nestes outdoors vai permitir que as marcas consigam “comunicar de forma mais dinâmica e inteligente junto dos seus consumidores”.

Para Ricardo Bastos, esta alteração surge num momento de viragem para o mercado e os anunciantes passam ainda a ter a opção de personalizar os seus anúncios consoante a altura do dia. “É uma profunda revolução e marca o momento de viragem para o mercado”, assumiu o CEO da empresa.

Um dos exemplos do CEO foi o do McDonald’s, em que a publicidade variante consoante a altura do dia, tendo sido o primeiro cliente a utilizar o sistema de gestão inteligente de conteúdos. Assim, de manhã podem anunciar o pequeno-almoço e à noite até que horas o drive-thru está em funcionamento, ou nos dias quentes podem optar por publicitar os seus gelados.

Para que a operação decorre de forma suave, a DreamMedia criou uma sala de controlo, sendo este o local de onde todas as publicidades são geridas. Desta forma, a empresa consegue verificar atrasos nos sistemas de mudança e controlar toda a situação.

“O mobiliário urbano está parado há 40 anos. Não havia tecnologias, as ofertas de inovação eram muito baixas e as soluções muito clássicas”, considera, evidenciando mudanças neste sector.

Com estes anúncios personalizados para os painéis de rua, Ricardo confidencia ao JE que “o desperdício de investimento publicitário passa a ser praticamente zero”, dado que o “anunciante está a passar a mensagem certa no momento certo devido à flexibilidade que o digital permite”. Para os anunciantes, o objetivo da empresa, é que esta solução represente uma “revolução da forma como se comunicam”, mostrando aos “consumidores campanhas segmentadas que lhes fazem sentido”, difundido então “a publicidade certa no momento certo”.

Os painéis estão inseridos em locais com grande tráfego diário, como Coimbra, Seixal, Oeiras e Matosinhos, algo que significa perceber quem vai consumir a informação nos outdoors e adaptá-la aos consumidores. Foi a partir de estudos da plataforma STATISTA que o grupo entendeu que mais de 50% dos impactos no formato digital são provenientes da via pública.

A empresa portuguesa com capitais 100% nacionais está ainda em Loulé, Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Braga, Aveiro, Loures, Maia, Setúbal, Barreiro, Vila Franca de Xira, Viseu, Torres Vedras, Vilamoura e Sintra. Com estas localizações, a empresa fundada por Ricardo Bastos pretende mostrar que não está apenas fixada nas principais cidades do país.

“Estamos a competir num novo mercado, em que a DreamMedia acabou por ganhar a liderança. Estamos muito orgulhosos por termos sido os primeiros a lançar estes outdoors digitais”, acrescentando que se trata da rede mais avançada do país, com produção 100% portuguesa, à exceção dos LED.

Competição com JC Decaux

O CEO admite que atualmente não está em competição com a empresa concorrente por as soluções desta ainda serem “muito básicas”.

Relativamente aos concursos em grandes cidades como Lisboa e Porto, Ricardo Bastos relembra que a JC Decaux contestou a sua proposta para a colocação de outdoors na Invicta, tendo a autarquia acusado a empresa de “monopólio”, algo que também está a acontecer em Lisboa. As perdas da Câmara Municipal de Lisboa podem chegar a seis milhões de euros anuais, segundo escreveu o DN em 2019.