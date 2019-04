Duarte Lima ainda pode gozar de mais alguns dias de liberdade devido às férias judiciais da Páscoa

O ex-deputado do PSD Duarte Lima, acusado de burla num dos processos do caso BPN, não deverá escapar a uma sentença de seis anos de prisão, revela a edição desta quinta-feira (11 de abril) do Jornal de Notícias (JN).

Em causa está o facto de o Tribunal da Relação de Lisboa ter declarado o trânsito em julgado da condenação de 1 de abril de 2016 por branqueamento de capitais e burla qualificada, de acordo com um documento a que o JN teve acesso.

O tribunal presidido por Orlando Nascimento considera que o processo referente ao antigo líder parlamentar do PSD “deve baixar à 1ª instância para se dar execução ao decidido na parte penal”.

Assim, resta apenas um tribunal de primeira instância tomar a decisão. Segundo o diário portuense, Duarte Lima terá apenas mais alguns dias de liberdade devido às férias da Páscoa, entre os próximos dias 14 e 22.