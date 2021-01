“É a diferença entre a vida e a morte”. Sindicato alerta para riscos de fim de ambulância da TAP no aeroporto de Lisboa

O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) alertou hoje para os riscos de acabar com a ambulância que serve as oficinas da TAP no aeroporto de Lisboa.

Paulo Manso, dirigente do SITEMA, alertou no Parlamento que o funcionamento desta ambulância é vital para salvar vidas devido aos acidentes que têm lugar nas oficinas de manutenção da companhia aérea.

O responsável alertou que um dos objetivos do plano de reestruturação é “terminar com uma ambulância que existe no reduto TAP que tem a função de socorrer os nossos colegas”.

Dando o exemplo de acidentes que já aconteceram como a queda de “escadotes e plataformas”, o dirigente deixou o alerta: “A ambulância faz a diferença entre a vida e a morte dos nossos colegas”.

Durante a audição na comissão de economia, Paulo Manso também revelou que os cortes salariais podem atingir os 44%. “As medidas de cortes a nível salarial, se fossem todos acolhidas, daria uma média de 44% de descontos”.

O responsável disse que o número de técnicos de aeronaves recuou 15% devido a várias razões: a não renovação de contratos, reformas ou saídas para a concorrência.

O SITEMA também denunciou a falta de pessoal suficiente para fazer a manutenção de aviões da TAP de forma responsável. “Chegamos a ter um técnico para dois aviões em simultâneo, não é nada seguro, não dá para manter este tipo de situação”.