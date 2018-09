E-toupeira: novos emails divulgados indiciam ofertas a árbitros

Ler mais

O ex-assessor jurídico do Sport Lisboa e Benfica Paulo Gonçalves teria uma ligação estreita ao ex-delegada da Liga Portuguesa de Futebol Profissional Nuno Cabral, de acordo com novas mensagens de correio eletrónico do Benfica que foram divulgadas, noticiam os jornais “Correio da Manhã” e “Record” esta quinta-feira, 20 de setembro.

Segundo os dois jornais, as mensagens foram publicadas no blog intitulado “Mercado de Benfica” e poderão ser fruto da ação de ‘hacker’ português, Rui Pinto, que se encontra com paradeiro desconhecido e é o alvo de mandatos europeus de captura.

Segundo o “Correio da Manhã”, as novas mensagens divulgadas indiciam a existência de ofertas a árbitros, que incluem prostituição e o pagamento de contas de hotel.

O “Record” noticia, também, que os emails divulgados permitem concluir que o Benfica mantém uma relação estreita com as claques do clube.

E-toupeira já teve acusação

Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica são acusados no processo conhecido como “e-toupeira”. A sociedade desportiva é acusada de 30 crimes e o seu ex-assessor jurídico, cuja saída da organização foi anunciada esta semana, é acusado de 79 crimes.

O funcionário judicial José Silva, que era o único acusado no processo que se encontrava em prisão preventiva e que passou esta semana a prisão domiciliária, é acusado de 76 crimes.

A acusação é de vários crimes, incluindo corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática.

Num comunicado emitido no site do clube encarnado, o Benfica reagiu contra a acusação. “Mantemos a firmeza e clareza da nossa posição, anunciada logo que foi dado conhecimento público desta situação, quanto à inexistência de factos que justifiquem qualquer acusação no âmbito deste processo”.

O Benfica promete reagir para “desmontar” as “absurdas e injustificadas imputações”.