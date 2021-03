Economia Viva 2021, da Nova SBE para o mundo

O Economia Viva é o maior ciclo de conferências sobre Economia, organizado por estudantes em Portugal. Com efeito, é o Nova Economics Club, juntamente com a Nova Students’ Union e a Nova School of Business and Economics que, anualmente, organizam este evento, que terá, em 2021, a sua 6ª edição. Esta decorrerá entre os dias 5 e 9 de abril, num formato misto inovador que aliará a qualidade habitual do evento à salvaguarda da saúde pública.

Coorganizado com a Comissão Europeia, este ano o Economia Viva contará com um total de cinco debates, todos em inglês, um por cada dia do evento, em áreas como a economia da saúde, a economia da educação e a economia ambiental. Haverá igualmente lugar para debater a competitividade no atual mundo global e os grandes desafios do plano de recuperação europeu.

O tema do momento continua a ser a atual pandemia, que veio evidenciar as fragilidades dos Sistemas Nacionais de Saúde e tornou também clara a necessidade de uma maior cooperação a nível europeu em matéria de saúde. Assim, no primeiro debate, “European Health Union”, discutir-se-á a possível criação de uma União Europeia da Saúde, quais as suas principais competências e possíveis limitações.

Por outro lado, a educação é fundamental para o desenvolvimento económico e esta, à semelhança de muitas outras dimensões da vida humana, teve também de se adaptar rapidamente à nova realidade, utilizando métodos de ensino à distância, que evidenciaram algumas desigualdades. No segundo debate, “Teaching in the Digital Age”, pretende-se refletir sobre as principais consequências desta mudança, discutindo o futuro papel que o digital poderá ter na educação.

Outro tópico incontornável prende-se com as alterações climáticas, assim como a qualidade de vida das populações que habitam em meios urbanos. Desta forma, o debate “Green Cities of the Future” pretende incentivar o diálogo sobre os recentes desenvolvimentos na vida das cidades, olhando para casos concretos, atendendo à vertente ecológica, económica e do ordenamento do território.

Num outro âmbito, a política de concorrência é consensualmente considerada como um dos principais garantes do bom funcionamento dos mercados. No entanto, as políticas de concorrência particularmente restritivas que a União Europeia possui são vistas por muitos como um entrave à competitividade das empresas à escala global. Assim, no debate “Competing in a Global World” pretende-se discutir o seu futuro no aumento da competitividade europeia, num mundo multipolar crescentemente dominado pelos Estados Unidos e pela China.

Por último, no âmbito da presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, há que refletir sobre como a atual crise representa uma oportunidade de reflexão sobre os principais problemas da União e sobre as soluções que nos permitirão uma recuperação mais justa, verde e digital. Consequentemente, no último debate, “The Portuguese EU Presidency and the European Recovery Plan”, serão discutidas as prioridades da presidência Portuguesa do Conselho, dando particular relevância à implementação do plano de recuperação económica europeu.

É esta multitemática que enriquece o Economia Viva, como um evento com lugar para todos os problemas e todas a opiniões. Este ano, a transmitir do campus de Carcavelos para o mundo, endereço-lhe, caro leitor, o convite para participar e assistir ao nosso evento. Nesta edição, contaremos com convidados de renome, entre ministros e ex-ministros, professores e académicos, economistas e autarcas. Como costumamos dizer – Economia Viva is economics for all.

O autor assina este artigo na qualidade de Organizador da 6ª Edição do Economia Viva, no âmbito da parceria entre o Jornal Económico e o Nova Economics Club, o grupo de estudantes de Economia da Nova School of Business and Economics.