Economize: Conheça 6 sugestões para um Natal solidário

1. Venda de Natal de 2018 da Alzheimer Portugal

A Venda de Natal de 2018 da Alzheimer Portugal abriu portas no dia 1 de dezembro, no Mercado de Alvalade, em Lisboa. São vários os produtos que poderá encontrar na Venda de Natal, desde bijutaria, artigos de decoração, artesanato ou obras de arte.

2. Tenda de Natal para ajudar crianças

A Associação Novo Futuro, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, vai organizar uma feira na qual venderá artigos cujas receitas irão reverter para a IPSS. A Tenda da Venda de Natal irá realizar-se no dia 16 de dezembro, entre as 11 e as 17 horas, na Avenida da Liberdade. A Associação é uma IPSS que presta nas suas oito casas de acolhimento residencial cuidados físicos, emocionais e sociais a 73 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos, privados de meio familiar seguro.

3. Mealheiro da Associação Mais Proximidade Melhor Vida

A AMPMV é uma associação de apoio à população idosa residente na zona da Baixa de Lisboa e Mouraria, complementando este apoio através da sensibilização para o respeito e valorização das pessoas mais velhas e para a sua plena integração na sociedade de todos nós. Entre os dias 8 e 24 dezembro, passe na Fnac. A AMPMV tem um espaço para divulgação e angariação de fundos.

4. Venda de Cabazes Biológicos

Poderá apoiar através da compra de um cabaz de alimentos frescos biológicos. Através deste projeto, procuramos dotar os utentes de competências profissionais e sociais essenciais para (re)construírem uma nova Vida. Custa 10 euros, o cabaz contém apenas produtos de agricultura biológica, da época, produzido pelos utentes em processo de recuperação.

5. Dávinte – um Código de barras solidário

A Associação Corações com Coroa (CCC) juntou-se à Worten para promover, pela sexta vez consecutiva, a campanha “Código Dávinte”. O objetivo é atribuir bolsas de estudo a raparigas que se encontram em risco de não poderem prosseguir os estudos. Estas bolsas traduzem-se num valor monetário mensal (250 euros) e asseguram a continuidade das raparigas no sistema de ensino secundário ou universitário.

6. Feira de artigos artesanais feitos por moçambicanos e timorenses

A G.A.S Porto, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (O.N.G.D.) vocacionada para a ajuda e desenvolvimento humano, vai promover uma feira no Porto, na qual estarão à venda artigos artesanais feitos por artesãos de Moçambique e Timor Leste. O evento acontece no dia 14 de dezembro, entre as 12 e as 17 horas, e será realizada no átrio da Junta de Freguesia do Bonfim.