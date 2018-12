Economize: Estes são os brinquedos mais perigosos da Europa

Se vai comprar brinquedos para os seus filhos neste Natal, esteja atento. Segundo os testes da Comissão Europeia, 90% dos brinquedos comercializados são seguros. Ou seja, não apresentam riscos químicos ou de outro tipo que possam comprometer a saúde das crianças. No que toca às luzes de Natal, 80% destes acessórios eram seguros.

No entanto, 10% ainda é uma margem significativa de brinquedos que têm algum risco sobre as crianças, nomeadamente riscos de asfixia, por isso Bruxelas identificou os brinquedos perigosos e publicitou-os.

“Todos queremos que as férias sejam seguras com as nossas crianças e família”, disse a Comissária Europeia responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová, na apresentação dos resultados dos testes, assinalando que a União Europeia tem um dos “mais elevados padrões de segurança” do mundo para proteger os consumidores.

Os brinquedos representam cerca de um terço (29%) dos bens perigosos que são removidos do mercado europeu. Tal deve-se principalmente aos químicos tóxicos e às partes que facilmente são separadas do objecto, podendo ser ingeridas por crianças. Pode consultar a lista completa aqui.