Como promover a eficiência energética na Administração Pública

Em muitos casos, os projetos de eficiência energética representam poupanças da ordem das dezenas de milhares de euros em períodos de retorno inferiores a 3 anos.

O Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (Programa ECO.AP), lançado em 2011, visa promover a eficiência energética nos serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado e outras entidades públicas.

Para o efeito, prevê a nomeação, por cada entidade da Administração Pública Central (APC), de um Gestor Local de Energia (GLE), responsável pela dinamização e verificação de medidas para a melhoria da eficiência energética nos edifícios e infraestruturas geridos pela respetiva entidade. O GLE deve também registar-se no Barómetro ECO.AP, uma ferramenta desenvolvida pela ADENE – Agência para a Energia, que coloca à sua disposição para a gestão e monitorização do consumo de energia nos edifícios sob a sua responsabilidade.

Para o financiamento de projetos de eficiência energética, as entidades da APC podem recorrer aos Contratos de Gestão de Eficiência Energética que permitem um investimento sem aumentar a despesa pública, ou a outros instrumentos, designadamente no âmbito do POSEUR, POR e FEE.

Algumas medidas de eficiência energética aplicáveis a edifícios de serviços, em grande medida facilmente implementáveis, são apresentadas de seguida:

Iluminação:

Desligar a iluminação quando os espaços não estão a ser usados;

Utilizar a luz natural sempre que possível;

Manter lâmpadas e luminárias limpas para máxima reflexão da luz;

Substituir lâmpadas por tecnologia LED;

Instalar nas áreas próximas das janelas circuitos independentes e sensores que ajustam os níveis de iluminação;

Instalar sensores de presença ou movimento nos espaços com baixa utilização;

Otimizar a iluminação em áreas de circulação, zonas de estacionamentos e garagens

Climatização:

Manter as janelas e as portas fechadas;

Recorrer a dispositivos de sombreamento para minimizar a incidência de raios solares no espaço climatizado;

Manter os elementos filtrantes limpos;

Manter desimpedida a entrada de ar do condensador;

Em dias frios, desligar o sistema de climatização, mantendo a ventilação

Utilizar, se possível, o controlo de temperatura (termóstato) setorizado por zonas.

Sistemas de Elevação:

Promover campanhas de sensibilização aos colaboradores para preferirem a utilização das escadas em detrimento dos elevadores;

Identificar os serviços com maior movimentação e colocar nos pisos inferiores.

Equipamentos Informáticos:

Desligar o monitor sempre que o computador não estiver em modo standby;

Desligar o computador no horário do almoço e ao final do dia;

Implementar um sistema centralizado de gestão dos equipamentos informáticos que permita desliga-los.

Ações de sensibilização:

Realizar ações de sensibilização aos utilizadores e técnicos das escolas; Promover o conhecimento relativo a ações concretas de utilização racional de energia (ex.: “desligar as luzes das salas de aulas nos intervalos produz uma poupança de “x” EUR”); Promover a responsabilidade individual e coletiva (por exemplo, a divulgação do consumo energético afeto a cada departamento, criará uma forma de os funcionários de cada departamento quererem ser “os melhores” energeticamente).