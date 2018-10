Os melhores vinhos tintos e brancos até 2 euros

Os vinhos portugueses estão entre os melhores a nível global e alguns, pela sua raridade ou fama, nem sempre têm preços acessíveis. No entanto, não é por isso que não possa ter um bom vinho a acompanhar o seu almoço em família ou jantar a dois. A Deco – a Associação de Defesa do Consumidor sugere uma lista de vinhos abaixo de 2 euros que, apesar do seu preço mais económico, prometem boa qualidade sendo que ”são vinhos que conseguiram uma Qualidade Global acima dos 75 por cento no nosso teste”, assegura a associação.

Este vinho tinto é oriundo da península de Setúbal e tem um teor alcoólico de 13,0%. Foi produzido em 2017 e deve ser preservado num ambiente cujo a temperatura vai de entre 16º a 18ºC. O seu preço é de 1,39 euros, mas pode encontrar no Jumbo por 1,14 euros. Este vinho pode ser servido acompanhado de carnes vermelhas e grelhados.

Ideal para acompanhar pratos de peixe, saladas ou mesmo para ser consumido como aperitivo, este alentejano deve ser consumido ainda jovem, num período de 1 a 2 anos. Produzido em 2017, este vinho é considerado leve e suave. O seu preço vai entre os 1,49 euros e os 1, 80 euros. No entanto, pode encontrá-lo no Continente por 1,69 euros.

Exclusivo do em apenas alguns hipermercados, o Palmela é um vinho tinto jovem produzido em 2017. Com aroma a frutos vermelhos e sabor e persistente, este vinho pode ser encontrado no Pingo Doce por 1,79 euros e é ideal para acompanhar todos os pratos de cozinha tradicional portuguesa, carnes grelhadas, caça, queijos curados e bacalhau.

Este vinho tem origens em Setúbal e foi produzido em 2017. O seu teor alcoólico atinge os 12,5% e é ideal para acompanhar pratos de carne, caça e bacalhau. O seu preço na lista da Deco encontra-se a 1,69 euros, mas pode encontra-lo no Jumbo por 1,75 euros.

Este alentejano de 2017 é característico pelo seu aroma muito vivo, com fruta intensa e algum vegetal. O seu preço assenta nos 1,69 euros no Pingo Doce, e já foi premiado como favorito entre os consumidores. O valor alcoólico deste vinho é de 13,5%.

Ótimo com carnes de caça, carnes grelhadas e queijos, este tinto alentejano vem entre os sugeridos pela Deco. Apesar do seu teor de 12,5% de alcool, é classificado com uma boa acidez e uma forte presença do álcool. Pode encontrá-lo no Continente por 1,99 euros.

Fonte do Nico (Branco)

Com um aroma intenso, frutado, fresco e leve a Fonte do Nico apresenta-se, mais uma vez, mas como vinho branco. Para acompanhar este vinho, recomenda-se pratos de peixe, marisco e saladas, dado a sua leveza. Pode comprar este vinho tanto no Jumbo por 1,75 euros, como no Continente por 1,89 euros.

Oriundo da Península de Setúbal, este vinho branco é ideal para acompanhar pratos com carnes brancas e saladas. No Jumbo, este vinho está disponível por 1,59 euros.

O único vinho lisboeta da lista é o Quinta das Amoras, é um extremamente equilibrado, fresco e frutado, com aromas exóticos e tropicais de alperce e pêssego e subtis notas citrinas. Saboreia-se melhor acompanhado de saladas e bacalhau. Este vinho está disponível no Jumbo por 1,99 euros.

Este é um vinho branco suave e frutado, que pode ser encontrado no Pingo Doce por 1.95 euros. O seu sabor frutado faz um balanço equilibrado se for acompanhado por saladas, marisco e peixe.

Este apresenta-se também em forma de vinho branco, e é uma bebida versátil, em termos de acompanhamentos. Tanto pode ser ideal para pratos de carne de porco, marisco, massas e peixe, como para acompanhar queijos, chocolates, salada de fruta, café e sobremesas não muito doces. Oriundo do Alentejo, este vinho contém um aroma de frutos de polpa branca, é fresco e tem um sabor equilibrado. Pode encontrá-lo no Continente por 1,69 euros.

Este vinho, cujo aroma é intenso e frutado e o sabor leve e fresco, é ideal para refeições igualmente leves e frescas, como saladas, grealhados e mariscos. Pode encontra-lo tanto no Continente como no Jumbo por 1,99 euros, sendo que a Deco o regista por um preço de 1,89 euros.