Edifícios licenciados aumentaram 28% e edifícios concluídos cresceram 18%

No 4º trimestre de 2018 o número de edifícios licenciados cresceu 28,8% face ao período homólogo (18,6% no 3º trimestre de 2018), correspondendo a 5,6 mil edifícios.

Os edifícios licenciados para construções novas cresceram 29,9% (20,4% no 3º trimestre de 2018) e o licenciamento para reabilitação aumentou 22,4% (8,6% no 3º trimestre de 2018).

construção Os edifícios demolidos (438 edifícios) corresponderam a 7,8% do total de edifícios licenciados no 4º trimestre de 2018.

Realizando um balanço e comparando 2018 com 2009, verifica-se que o número de edifícios licenciados caiu em cerca de 8,9 mil edifícios, o que corresponde a uma diminuição de 28,8% (22,1 mil edifícios licenciados em 2018, face a 31,0 mil em 2009).

Todas as regiões do país apresentaram variações positivas face ao período homólogo nos edifícios licenciados. As variações mais elevadas registaram-se na Região Autónoma da Madeira (98,0%), Área Metropolitana de Lisboa (71,7%) e Algarve (38,7%). A variação homóloga mais baixa foi observada na Região Autónoma dos Açores (8,1%).

Os edifícios concluídos registaram um acréscimo de 18,8% (12,3% no 3º trimestre de 2018), perfazendo um total de 4 mil edifícios.

Em 2018 estimou-se uma redução de 56,1% face a 2009, correspondendo a menos 19,1 mil edifícios (14,9 mil edifícios concluídos em 2018, face a 34,1 mil em 2009).

Comparativamente com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados cresceu 4,4% (-6,5% no 3º trimestre de 2018) e o número de edifícios concluídos aumentou 4,8% (8,2% no 3º trimestre de 2018).

No total do ano de 2018 foram licenciados 22,1 mil edifícios e concluídos 15 mil edifícios, correspondendo a acréscimos de 18,5% e 16,1%, respetivamente, face ao ano anterior (9,9% e 22,1%, pela mesma ordem, em 2017).