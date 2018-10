Editais do Fisco vão estar online

Os editais da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vão passar a estar online caso o Fisco não consiga citar ou notificar contribuintes – por exemplo, por não terem comunicado a alteração de morada às Finanças – e não os encontre de outra forma, refere o “Jornal de Negócios” desta segunda-feira, 22 de outubro.

O Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) prevê que seja criado um novo espaço público no Portal das Finanças onde estarão os documentos para consulta pelos próprios ou por terceiros. A proposta orçamental para o próximo ano faz referência à “publicação de anúncios no Portal das Finanças em acesso público”.

Apesar do novo modelo mais tecnológico, o OE2019 mantem a medida de afixação do edital na porta da casa das última residência indicada pelo contribuinte.

O que é um contribuinte “não encontrado”?