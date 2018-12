EDP aceita pagar contribuição extraordinária de energia

A EDP aceitou pagar a contribuição extraordinária de energia ao Governo após a elétrica ter chegado a acordo sobre as condições que tinha definido como necessárias, noticia o jornal Expresso esta segunda-feira.

O Jornal Económico tentou contactar a EDP, mas até ao momento não foi possível obter qualquer reação por parte da elétrica.

Em causa estão os valores extraordinários em atraso desde 2017, que a empresa liderada por António Mexia se recusava a pagar.

“Sobre a CESE sempre dissemos de forma clara: que tinha de ser um imposto transitório extraordinário e que tinha de ser afeto à redução do défice tarifário. Por isso, estando as condições preenchidas nós mantemos a palavra”, disse Mexia, em outubro, à margem da assinatura do contrato de financiamento para o projeto Windfloat.