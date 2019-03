EDP aderiu ao compromisso mundial de transição para frota elétrica

A EDP aderiu ao EV 100, uma iniciativa do The Climate Group que une os esforços das grandes empresas a nível global que investem na transição para a mobilidade elétrica.

Este grupo de empresas ambicionam fazer do uso dos transportes elétricos uma nova realidade até 2030.

“A transição energética está a provocar maior interação entre a mobilidade inteligente e o setor da energia. Hoje é claro que a mobilidade elétrica já desempenha e terá um papel fundamental como principal facilitador da descarbonização. A EDP orgulha-se de ser uma das empresas que lideram esta mudança, com uma série de iniciativas para acelerar este desenvolvimento. Comprometemo-nos recentemente a ter uma frota 100% elétrica até 2030 e estamos focados em novas soluções comerciais e parcerias para facilitar a adoção de veículos elétricos”, destaca António Mexia, CEO do grupo EDP, em comunicado.

A EDP traçou em 2018 objetivos a longo prazo para promover a mobilidade elétrica, comprometendo-se a eletrificar 100% da sua frota ligeira até 2030, esperando reduzir em cerca de 70% as emissões de CO2 da sua frota.

“São estas metas, que fazem parte de uma estratégia transversal do grupo EDP de combate às alterações climáticas e de descarbonização da economia, que fazem com que a empresa se junte agora a esta iniciativa do The Climate Group, uma instituição sem fins lucrativos que junta Governos, empresas e organizações num esforço global para proteger o planeta e para prevenir que o aquecimento global não suba mais do que 1.5ºC”, diz a empresa em comunicado.