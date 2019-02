EDP Brasil atingiu o melhor resultado de sempre em 2018

A EDP Brasil fechou 2018 com o melhor resultado de sempre. A elétrica atingiu lucros de 1,265 mil milhões de reais (298 milhões de euros) no ano passado, um crescimento de 108% face a período homólogo.

A companhia brasileira, detida em 51% pelo grupo EDP, divulga assim lucros históricos semanas depois de o fundo abutre Elliott, que detém 2,9% da EDP, ter vindo a público defender a venda da EDP Brasil.

O próprio Governo português já veio a público dizer preto no branco que esta ideia do fundo ativista norte-americano da EDP “não é muito feliz”, conforme declarou o ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes.

De volta aos resultados da EDP Brasil, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiram os 2,768 mil milhões de rmiguel setaseais (652 milhões de euros) mais 26,6%. Já a receita líquida da empresa subiu 9,6%, mais 12,863 mil milhões de reais (3,030 mil milhões de euros).

Em 2018, a companhia investiu mais 47,5% para um total de 1,132 mil milhões de reais (266,7 milhões de euros). Por sua vez, a dívida líquida subiu 1,2% para 4,395 mil milhões de reais (1,035 mil milhões de euros).

A EDP Brasil, liderada pelo português Miguel Setas, inaugurou em 2018 a central hidroelétrica de São Manoel, um investimento total de 4,1 mil milhões de reais (965 milhões de euros) que terá uma potência instalada de 700 megawatts, permitindo abastecer 2,5 milhões de lares brasileiros.

“O ano de 2018 marcou o início de uma nova fase da empresa, com um ritmo de crescimento sustentado, suportado pela conclusão das três centrais hidroelétricas e pelo investimento mais recente em serviços e no segmento das redes reguladas – transporte e distribuição de energia. Num ano de retoma da economia brasileira, a EDP Brasil conseguiu atingir um resultado histórico”, disse em comunicado o presidente da EDP Brasil, Miguel Setas.