EDP Brasil financia-se em 283,7 milhões de euros para investir em nova linha de transmissão

A EDP Brasil, empresa detida maioritariamente pela elétrica portuguesa, financiou-se em 1,2 mil milhões de reais brasileiros (equivalente a 283,7 milhões de euros ao câmbio atual), segundo informou esta segunda-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A EDP – Energias do Brasil, S.A., sociedade detida em 51% pela EDP, anunciou hoje [segunda-feira, 29 de outubro] que a EDP Aliança, detida em 90% pela EDP Brasil e em 10% pela Celesc Geração S.A. (“Celesc”), concluiu uma oferta pública de distribuição de debentures, com garantia proporcional dos accionistas EDP Brasil/Celesc, no montante de 1,2 mil milhões de reais brasileiros com um prazo de vencimento de 10 anos e duration de 6,4 anos”, anunciou à CMVM.

O custo da emissão é de IPCA + 6,72% a.a. perfazendo um custo da dívida após impostos de IPCA + 3,34% a.a. para o accionista.

A EDP Aliança é responsável pelo desenvolvimento, construção e operação da linha de transmissão “Lote 21 do Leilão de Transmissão nº 05/2016”, com uma extensão de 485km a ser construída no Estado de Santa Catarina.

Esta linha tinha recebido a 18 de outubro a Licença Ambiental Prévia e aguarda a aprovação da Licença de Instalação, requerida em 5 de julho, para o início das obras. “O financiamento agora obtido representa 99,8% do investimento previsto nesta linha e permitirá ganhos expressivos ao nível da rentabilidade e Valor Actual Líquido para o accionista face aos pressupostos assumidos no âmbito do leilão”, acrescentou.