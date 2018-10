EDP Brasil vende oito centrais mini-hídricas

A sociedade detida em 51% pela EDP, assinou um contrato de compra e venda de ações com a Statkraft Energias Renováveis, para a alienação de 100% das ações detidas pela EDP Brasil na EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas (EDP PCH), que detém 7 centrais mini-hídricas, e pela Santa Fé Energia que detém uma central mini-hídrica.

As oito centrais mini-hídricas em causa situam-se no Estado do Espírito Santo, e totalizam 131,9 MW de capacidade instalada e 68,8 MW médios de garantia física, com prazo final de concessão entre 2025 e 2031.

O valor total da transação é de 704 milhões de reais (165,4 milhões de euros), incluindo dívida líquida estimada em

113 milhões de reais (26,5 milhões de euros). Deste modo, o valor esperado do encaixe é de 591 milhões de reais (139 milhões de euros), “o qual está sujeito a ajustes entre a presente data e a conclusão da operação, como é usual a esse tipo de transação”, diz.