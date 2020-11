EDP e Embraer unem-se para desenvolver avião 100% elétrico

A EDP Brasil e o produtor aeronáutico Embraer juntaram-se para desenvolver um avião 100% elétrico.

Usando como base a aeronave EMB-203 Ipanema as empresas vão desenvolver um sistema de armazenamento e recarga elétrico.

O protótipo deverá fazer o seu primeiro voo de demonstração em 2021, anunciou hoje o grupo EDP.

O objetivo deste projeto é “testar a aplicabilidade de baterias de alta tensão no sistema de propulsão elétrico de um avião de pequeno porte. Este é um dos principais desafios do projeto e que vem complementar as pesquisas que a Embraer já tem em curso. O objetivo agora é acelerar o conhecimento das tecnologias necessárias à utilização e integração de baterias e motores elétricos e, com isso, contribuir para aumentar a eficiência energética dos sistemas propulsivos das aeronaves”.

Segundo a elétrica, os “primeiros ensaios do avião elétrico já começaram, com a demonstração de um avião de pequeno porte, monomotor, no qual as equipas fazem a avaliação primária das tecnologias de eletrificação”.

Os parceiros estão agora a avaliar indicadores importantes como questões de peso, eficiência e qualidade da energia, controlo e gestão térmica, ciclos de carregamento, descarga e segurança.

“A EDP tem como propósito liderar a transição energética para uma economia de baixo carbono. Esta parceria com a Embraer no desenvolvimento do seu primeiro avião demonstrador de tecnologia de propulsão 100% elétrica representa uma nova fronteira do nosso investimento em mobilidade elétrica, contribuindo para posicionar o Brasil como um player de ponta neste mercado”, disse em comunicado Miguel Setas, presidente da EDP Brasil.