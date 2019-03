EDP eleita como uma das empresas mais éticas do mundo

A EDP foi reconhecida pelo oitavo ano consecutivo como uma das empresas mais éticas do mundo no “2019 World Most Ethichal Companies”, uma distinção atribuída pelo Ethisphere Institute, revelou a elétrica nacional em comunicado, esta sexta-feira.

A empresa liderada por António Mexia figurou entre as mais empresas éticas da lista do setor Energy & Utilities. No total, o Ethisphere Institiure distinguiu 128 empresas de 21 países.

“O grupo EDP construiu ao longo de mais de uma década um robusto ‘edifício’ ético, de que o seu Código de Ética aplicado em todos os países em que a companhia está presente é uma peça fundamental”, lê-se no documento. “Esta distinção internacional é uma prova do compromisso assumido e demonstrado pela empresa, no reforço da sua cultura de ética e no estabelecimento de uma relação de confiança com os seus stakeholders“.

O Ethisphere Instititute é uma organização internacional que se dedica, há 13 anos, ao desenvolvimento das melhores práticas em ética empresarial, responsabilidade social e sustentabilidade, e premeia as empresas que lideram com integridade e demonstram ter alinhado as suas práticas de gestão com os princípios e compromissos éticos assumidos.