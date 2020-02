EDP garante que vai manter central a carvão de Sines aberta até 2023

A EDP garante que vai manter a central de Sines aberta até 2023, a data limite imposta pelo Governo para a operação da maior central a carvão do país.

“Iremos fazer a operação de Sines enquanto as margens o permitirem. Hoje não se justifica nenhuma decisão contraria, a nossa convicção é a mesma”, destacou o presidente executivo da EDP esta quinta-feira na conferência de imprensa de apresentação dos resultados anuais da companhia.

“Não pode operar para além de 2023, até la temos de garantir que tem margens positivas”, afirmou António Mexia.

O gestor apontou que a central “operou muito menos em 2019 do que em 2018, e provável que opere menos horas este ano”.

Imparidade de 300 milhões devido à desvalorização das centrais a carvão

A elétrica portuguesa destacou no final de dezembro de 2019 que “o valor de mercado das centrais elétricas a carvão sofreu uma redução, muito pela aceleração do processo de transição energética ao longo do último ano”.

Por isso, anunciou no dia 19 de dezembro uma imparidade contabilística de cerca de 300 milhões devido à desvalorização das centrais em mercado devido a vários fatores como: aumento do preço das licenças de emissões de CO2, a redução dos preços do gás natural, o aumento das centrais de energias renováveis.

A EDP também destacou que a “manutenção de uma elevada carga fiscal” sobre as centrais a carvão, assim “como uma vontade política de antecipação” dos prazos de encerramento, são outros dois fatores a ter em conta nesta questão.

Ainda a 19 de dezembro, o administrador da EDP Rui Teixeira declarava que a central de Sines vai continuar a operar enquanto for rentável.

“Não estamos a anunciar o encerramento ou uma data de fim de vida. As centrais deverão continuar a funcionar até serem rentáveis”, afirmou o gestor em conferência de imprensa. “Já estamos a desenvolver trabalho em alternativas. Para que, quando chegue o momento, se perceba qual é a evolução dos ativos”, acrescentou.

“A central de Sines, em particular, tem estado parada muito tempo no segundo semestre de 2019 e as previsões, neste momento, são até para que no próximo mês continue parada durante muitas horas”, destacou Rui Teixeira.

Sines é essencial para o abastecimento de eletricidade no sul de Portugal

A importância da central de Sines para o abastecimento de eletricidade no sul de Portugal tem vindo a ser destacada pela EDP.

Em julho de 2019, o administrador da EDP António Martins da Costa defendeu que o encerramento de Sines tem de ser feito com cautela pois a central “garante a estabilização da rede elétrica em todo o país, e nomeadamente na zona sul”, afirmou, citado pela Lusa.

O gestor destacou que um encerramento antecipado da central iria obrigar Portugal a comprar mais eletricidade a Espanha, que teria de aumentar a produção das suas centrais a carvão, assim aumentando as emissões poluentes.

Mexia preocupado com futuro dos 400 trabalhadores

No início de novembro, o presidente executivo da EDP revelou “preocupação” pelo encerramento da central de Sines em 2023. “Não vou comentar nenhuma decisão sobre 2023”, afirmou o gestor, em declarações reproduzidas pelo jornal i.

O líder da elétrica também apontou que os 400 empregos da central são a “questão essencial” nesta questão. “Gostaríamos de arranjar solução para toda a gente. Agora, a central de Sines tem a vida que terá. Estamos preocupados e focados naquelas pessoas, tal como em todas as outras. As companhias só crescem à medida que vão criando oportunidades”, disse, segundo o i.