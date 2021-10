EDP inaugurou no Brasil a sua maior central solar

A EDP inaugurou hoje no Brasil a sua maior central solar. O projeto conta com uma potência instalada de 252 megawatts.

A central fica localizada em Pereira Barreto, no interior do estado de São Paulo. “Este projeto é o maior já desenvolvido, construído e operado pela EDP, tratando-se do quinto maior parque solar do Brasil”, segundo o grupo EDP.

Esta central vai ter a capacidade para abastecer anualmente uma cidade com mais de 750 mil habitantes.

“Pereira Barreto representa a aposta da empresa na diversificação, neste caso, na energia solar fotovoltaica. O Brasil é um mercado chave para a concretização do nosso Plano de Negócios. A expectativa, inclusive, é inaugurar, a médio e longo prazo, outros projetos similares na região, gerando ainda mais empregos e contribuindo para o bem do meio ambiente. Queremos mudar hoje o amanhã”, disse em comunicado Miguel Stilwell d’Andrade, presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis, que esteve presente na inauguração que teve hoje lugar.

Este complexo é composto por cinco parques e vai ter uma capacidade anual de produção de 547.000 MWh, distribuída por perto de 600 mil painéis fotovoltaicos.