EDP prevê aumentar lucro líquido em média anual de 7% até 2022

O lucro líquido da EDP Energias de Portugal deverá crescer 7% por ano, em média, até 2022, ano em que visa ultrapassar um resultado acima de mil milhões de euros, segundo o plano estratégico apresentado pela empresa esta terça-feira.

A elétrica adiantou que o EBITDA – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – deverá subir em média 5% por ano para superar os 4.000 milhões de euros em 2022 a partir dos 3.300 milhões do ano passado.

A empresa liderada por António Mexia divulgou esta segunda-feira uma queda homóloga de 53% para 519 milhões de euros em 2018, com os impostos e os cortes regulatórios em Portugal a pesarem mais de 670 milhões nas contas da elétrica portuguesa.

A apresentação do novo plano estratégico ocorre numa altura em que a EDP, tal como a subsidiária EDP Renováveis, está sob um oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG). A estatal chinesa, que já detém 23,27%, da EDP tem dito que está a trabalhar com os reguladores nas várias regiões para obter as autorizações necessárias para registar a OPA em Portugal.

