EDP quer investir 9 mil milhões em renováveis até 2022, a maioria na América do Norte

A EDP quer investir cerca de 12 mil milhões de euros até 2022, a um ritmo médio anual de 2,9 mil milhões de euros por ano. Este valor representa um aumento de 60% face ao valor do plano estratégico anterior (1,8 mil milhões de euros por ano).

O foco do investimento vão ser as energias renováveis: 75% do investimento total vai destinar-se à produção de energia verde. Já as redes vão receber 20%, com as soluções para clientes e gestão de energia a receberem 5%.

Do valor total de investimento, 40% do investimento total vai ter como destino a América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), a União Europeia (35%) e o Brasil (25%).

A informação foi revelada esta terça-feira na apresentação do Strategic Update em Londres.

A empresa liderada por António Mexia divulgou esta segunda-feira uma queda homóloga de 53% para 519 milhões de euros em 2018, com os impostos e os cortes regulatórios em Portugal a pesarem mais de 670 milhões nas contas da elétrica portuguesa.

A apresentação do novo plano estratégico ocorre numa altura em que a EDP, tal como a subsidiária EDP Renováveis, está sob um oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG).

A estatal chinesa, que já detém 23,27% da EDP, tem dito que está a trabalhar com os reguladores nas várias jurisdições para obter as autorizações necessárias antes de registar a OPA em Portugal.