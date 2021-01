EDP Renováveis marca Assembleia para ratificar novos administradores para 22 de fevereiro

O Conselho de Administração da EDP Renováveis, deliberou convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para o próximo dia 22 de fevereiro.

Esta AG extraordinária irá ratificar as nomeações por cooptação dos Administradores.

Irá ser votada a ratificação da nomeação por cooptação como Administrador Executivo de Miguel Stilwell de Andrade; a ratificação da nomeação por cooptação como Administradora “Dominical” de Ana Paula Pina Marques; e a ratificação da nomeação por cooptação como Administradora Independente de Joan Avalyn Dempsey.

Recorde-se que no passado dia 19, o Conselho da EDP Renováveis (EDPR) nomeou por cooptação o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, para o mesmo cargo na empresa do grupo, extinguindo ainda a Comissão Executiva.

“O Conselho da EDPR nomeou Miguel Stilwell de Andrade como presidente do Conselho da EDPR e CEO [presidente executivo] da EDPR, e Rui Teixeira, atual Administrador Executivo da EDPR e Consejero Delegado, como CFO [administrador financeiro] da EDPR”, pode ler-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)no passado dia 19.

A empresa indicou ainda que para “maximizar a participação do Conselho de Administração da EDPR na gestão da empresa, o Conselho decidiu eliminar o órgão de Comissão Executiva, que incluía até agora os administradores executivos da empresa, fazendo com que os seus membros sejam integrados numa equipa de gestão”.

A assembleia-geral de acionistas da EDP aprovou o novo Conselho de Administração Executivo (CAE) para 2021-2023, liderado por Miguel Stilwell de Andrade, com os mesmos salários que a anterior equipa de António Mexia.

Na AG que se realizará na cidade de Oviedo, Espanha, no dia 22 do próximo mês, será ainda votada a cessação (separação) da posição de Administradores. Nomeadamente a cessação de António Mexia e de João Manso Neto.

A AG irá ainda fixar o número de membros do Conselho de Administração em 12.

A EDP Renováveis convida os acionistas a exercerem os seus direito de voto à distância, dada a atual pandemia.