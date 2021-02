EDP Renováveis poderá aumentar capital em cerca de 1,5 mil milhões para financiar investimento

A EDP Renováveis está a ponderar realizar “na altura apropriada” um aumento de capital de cerca de 1,5 mil milhões de euros, destinado a investidores institucionais, com vista a financiar parte do investimento de perto de 19 mil milhões de euros até 2025, anunciou a empresa esta quinta-feira.

“Qualquer emissão de equity aumentaria de forma significativa o ‘free float’ e a liquidez das ações da EDPR”, disse a empresa, no ‘Strategic Update’ para 2021-2025.

“A EDP Renováveis é uma parte core do nosso negócio independentemente de ser cotada ou não. O facto de ser uma das poucas renováveis ‘pure play’ cotadas com escala é um fator positivo, portanto queremos aumento a liquidez das ações e acreditamos que a EDPR pode ser um potencial veículo de financiamento, com a EDP a manter sempre pelo menos 70% de controlo”, frisou Miguel Stilwell d’Andrade, CEO das duas empresas, na apresentação aos analistas, salientando que o aumento de capital poderá ficar entre 1,5 mil milhões de euros e 2 mil milhões.

A EDP tem uma participação de 83% na EDPR.

[Em atualização]