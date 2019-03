EDP Renováveis vai fornecer energia à Microsoft nos EUA

reA EDP Renováveis, através da sua filial EDP Renewables North America, fechou dois contratos de compra e venda de energia (PPA, na sigla inglesa) com a Microsoft Corp. Os acordos têm uma duração de 15 anos e vão permitir vender a energia do parque eólico Timber Road IV, no Condado de Paulding, no Estado do Ohio.

Este parque terá uma capacidade de 125MW, o equivalente ao abastecimento de mais de 36 mil habitações durante um ano. ”O parque deve entrar em operação ainda em 2019 e vai gerar postos de trabalho e ganhos económicos para as comunidades envolventes, nomeadamente através do pagamento de rendas aos proprietários dos terrenos utilizados para construir este parque de energia limpa”, explica o comunicado.

A EDP Renováveis está atualmente presente em 15 Estados norte-americanos, tendo anunciado recentemente a entrada no Colorado com um parque eólico de 104MW.