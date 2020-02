António Mexia marcou a apresentação de resultados da EDP relativos a 2019 com a apreciação sobre o fraco retorno do investimento efetuado em Portugal. “Temos mais de 10 mil milhões de euros investidos em Portugal, mas proporcionam um retorno que não corresponde à dimensão da base de ativos que temos no mercado nacional”. O comentário foi feito esta quinta-feira, 20 de fevereiro, na altura em que a EDP divulgou um resultado líquido recorrente com um crescimento homólogo de 7%, ascendendo a 854 milhões de euros.

Já o resultado líquido reportado fixou-se nos 512 milhões de euros, correspondentes a uma queda de 1% face ao período homólogo anterior. O lucro recorrente dos referidos 854 milhões de euros refletiu a subida de 13% do EBITDA, mas em Portugal a EDP voltou a registar prejuízos. “Foi um ano de boa performance e de boa capacidade de entrega dos compromissos que assumimos. Os resultados só foram possíveis pela aposta que fizemos nas renováveis há mais de uma década, e pela internacionalização da companhia.

