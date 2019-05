EDP vende metade do défice tarifário por 609 milhões de euros

A EDP Serviço Universal anunciou a venda de 52,4% do défice tarifário de 2019 por um montante de 609 milhões de euros, de acordo com informação prestada à CMVM esta segunda-feira.

“A EDP Serviço Universal, S.A. (“EDP SU”), comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pela EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), acordou a venda sem recurso, através de 6 transacções individuais, de 52,4% do défice tarifário de 2019, relativo ao sobrecusto com a

produção em regime especial, por um montante de €609 milhões.

Este défice tarifário resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2019 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2017 e 2018).

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários”.