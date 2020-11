EDP volta à Web Summit pronta para investir em empresas que acelerem a transição energética

A EDP – Energias de Portugal vai estar, pelo quinto ano consecutivo, naquela que é uma das maiores cimeiras de tecnologia e empreendedorismo do mundo, a Web Summit. A empresa energética voltará ao evento para transmitir conhecimento, com oradores, e conhecer startups para investir.

Apesar de a edição deste ano ser 100% online, a EDP considera a Web Summit “um local obrigatório” para a promover a empresa num palco internacional e encontrar startups que possam acrescentar valor ao grupo. E levará consigo uma dezena de startups.

Desde que a Web Summit chegou a Portugal, mais de 850 startups puderam apresentar as suas ideias à EDP durante os dias do evento. O braço de investimento de capital de risco do grupo – EDP Ventures – tem hoje 33 empresas no portefólio (da Europa, Brasil, Estados Unidos, Israel e Bangladesh), mas conta ainda com 30 milhões de euros disponíveis para investir em projetos disruptivos.

Como oradores, no dia 3 de dezembro, estarão Vera Pinto Pereira, membro do conselho de administração executivo da EDP, que será keynote speaker num painel sobre o papel das utilities na descarbonização (16h05), António Vidigal, presidente da EDP Inovação, e a equipa de Cleaner Energy da EDP Inovação, que estarão encarregues da aula (master class) sobre hidrogénio verde (15h30).

Quem são as startups que vão à Web Summit com a EDP?

Aerones (Letónia) – Tecnologia robótica inovadora que fornece serviços de operação e manutenção mais eficientes, rápidos e seguros em parques eólicos.

Aplanet (Espanha) – capacita as organizações com soluções baseadas em cloud, o que lhe permite gerir, medir e reportar o seu impacto social e ambiental.

Climacell (Estados Unidos) – fornece as melhores ferramentas operacionais e de Informação Meteorológica, permitindo melhores decisões de negócios e operações eficientes para empresas de energia.

EET – Efficient Energy Technology (Áustria) – O hardware da EET, SolMate, é um plug-in fotovoltaico com armazenamento para qualquer casa, que pode detetar o consumo de energia da habitação através de uma tomada de parede, sem nenhum hardware adicional.

Energy Source (Brasil) – trabalha com soluções para reduzir, reaproveitar e reciclar Baterias de Iões de Lítio.

Nuveo Technologies (Brasil) – é capaz de automatizar processos manuais, bem como de interpretar contratos, ou quaisquer documentos ou imagens através de inteligência artificial, tornando os seus clientes menos dependentes de trabalho manual de backoffice.

Plataforma Verde (Brasil) – tem uma plataforma que controla todos os KPI’s relacionados com ambiente, do ponto de vista de geração e distribuição. Conseguem também controlar os materiais descartados durante a manutenção das linhas de distribuição.

Secapp (Finlândia) – Solução de comunicações críticas desenvolvida especialmente para lidar com comunicações, alertas e gestão de dados críticos em situações de emergência. ​

YData (Espanha) – pretende apoiar um mundo liderado por dados, permitindo que as organizações garantam a privacidade dos seus utilizadores e estejam em conformidade com as normas de privacidade.

Yotta Energy (Estados Unidos) – é uma empresa de armazenamento de energia com uma bateria simples, modular, económica, segura e durável que pode ser associada a painéis solares e está a desenvolver um projeto-piloto para testar a sua solução inovadora no negócio do grupo

Já ontem a EDP anunciou que esta última empresa norte-americana foi a vencedora da segunda edição global do programa de aceleração Starter Business Acceleration e recebeu 50 mil euros para desenvolver o negócio.