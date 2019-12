Educar para a importância do solo na vida humana

O Departamento de Biologia da Universidade do Minho abre esta quinta-feira as suas portas a uma autêntica aula sobre a importância do solo na vida humana na forma de exposição. Esta “aula” tem a forma de uma exposição sobre a vida que existe debaixo dos nossos pés e assinala o Dia Mundial do Solo.

A mostra está aberta ao público e permite aos visitantes tocar e ver, incluíndo ao microscópio, a diversidade de organismos existentes no solo. Pode ainda observar-se, através da estrutura transparente Rhizotron, raízes de plantas vivas no seu solo e analisar os diferentes horizontes superficiais do solo através de cilindros de solo. Ou saber que, a cada cinco segundos, o equivalente a um campo de futebol de solo do planeta fica seco, degradado e sem estrutura.

Em destaque estará uma investigação do Centro de Biologia Molecular e Ambiental sobre nemátodes, os animais microscópicos mais abundantes e com muitas funções em processos-chave nos ecossistemas terrestres. A sua presença permite perceber, por exemplo, se um determinado lugar está poluído, adubado em demasia ou, por outro lado, se mantém boas condições para o crescimento de plantas.

O Dia Mundial do Solo é organizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) com o objetivo de promover a sustentabilidade dos recursos limitados do solo. A efeméride visa também sensibilizar para a desertificação, degradação e seca dos solos.