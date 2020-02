Efacec desmente congelamento de contas

No seguimento das notícias publicadas relativas ao congelamento das contas bancárias da empresária Isabel dos Santos em Portugal, o conselho de administração da Efacec Power Solutions veio esclarecer que “a A Efacec e os seus acionistas são entidades distintas. Deste modo, as contas da Efacec não foram congeladas, nem em Portugal, nem em qualquer outro país onde a empresa opera”.

Em comunicado oficial, o grupo onde Isabel dos Santos é ainda a accionista principal, com cerca de 67% das ações afirma que “qualquer informação que indique o contrário a esta realidade é falsa”

“A empresa está a operar a todos os níveis, continuando a desenvolver e a participar em projetos nas áreas da energia, ambiente e mobilidade, mantendo a confiança de centenas de clientes e fornecedores em todo o mundo”, refere o documento, para enfatizar que a turbulência provocada pelas investigações em torno da sua acionista não estão a afetar a laboração da empresa.

O comunicado diz ainda que “o conselho de administração da Efacec Power Solutions gostaria de aproveitar esta oportunidade para sublinhar e expressar o seu agradecimento pelo apoio fundamental que tem recebido por parte dos seus clientes, fornecedores, instituições bancárias e colaboradores, nesta fase de transição da empresa”.

Por fase de transição, a Efacec protende referir-se ao facto de a posição de Isabel dos Santos estar neste momento à venda, havendo notícias, não confirmadas, do interesse de vários grupos sobre a empresa.

“Por fim, o conselho de administração da Efacec Power Solutions lamenta que este tipo de informação, que não é verdadeira e que nada tem que ver com as contas ou as operações da empresa, seja disseminada, causando sérios danos à reputação da marca Efacec, construída ao longo dos seus 72 anos de existência”, conclui o comunicado.