Efacec vai correr na Fórmula E nos próximos três anos

Com o objetivo de conquistar negócios da região Ásia-Pacífico, a Efacec vai apoiar a equipa e atual detentora do título de Formula E, a TECHEETAH Formula Team, detida pela chinesa China Media Capital (CMC), no âmbito de uma parceria que terá a duração de três anos e que foi apresentada esta quinta-feira, em Lisboa.

Em comunicado, a Efacec refere que encara a versão elétrica da tradicional Formula 1, também organizada pela Federação Internacional do Automobilismo, como uma plataforma para alcançar três objetivos: “projeção e posicionamento da marca, plataforma de desenvolvimento de negócios, de forma abrangente e não exclusivamente na mobilidade elétrica, nos cincos continentes; e uma plataforma de desenvolvimento e de aplicação de tecnologias concebidas pela Efacec”.

A entrada da Efacec na Formula E será uma oportunidade “para a Efacec ganhar ainda maior penetração no mercado da mobilidade elétrica e das soluções de carregamentos ultrarápidos, onde já é um dos maiores players mundiais”, lê-se na nota.

Sobre a parceria, Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, afirma que “é com muita satisfação que a Efacec de junta à CMC e à TECHEETAH Formula E Team”. Diz ainda que a empresa portuguesa está motivada em associar-se “a este ecossistema que alia desporto, sustentabilidade e entretenimento e que proporciona uma plataforma única para o desenvolvimento de negócios”.

Do lado da equipa TECHEETAH Formula E Team, Mark Preston, Team Principal, revela que a equipa continua a procurar “parcerias com empresas orientadas para o desenvolvimento do desporto automóvel com recurso às novas tecnologias” e esclarece que a “a Efacec é um exemplo claro desse alinhamento”.

Segundo o documento, “esta aposta estratégica vai também ao encontro do objetivo da Efacec de entrar no mercado dos países da região Ásia-Pacífico”. “A parceria com a CMC oferece todas as condições para a Efacec elevar a notoriedade da marca e conquistar novos negócios na região”.