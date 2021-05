Egan Bernal vence Volta a Itália e João Almeida termina no 6º lugar

O ciclista português João Almeida (Deuceuninck – Quick Step) terminou a Volta a Itália no 6º lugar, numa corrida que foi vencida por Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Na classificação geral final o 2º lugar foi ocupado por Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), a 1:29 minutos de distância de Egan Bernal, e o 3º lugar por Simon Yates (BikeExchange), a 4:15.

Seguiu-se Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech), a 6:40 minutos, Daniel Martinez ( Ineos Grenadiers), a 7:24 minutos, e João Almeida também a 7:24 minutos de distância do vencedor da corrida. O Top 10 foi completado por Romain Bardet (DSM), a 8:05 minutos, Hugh Carthy (EF Education – Nippo), a 8:56 minutos, Tobias Foss (Jumbo Visma), a 11:44 minutos e Dan Martin Israel Start-Up Nation), a 18:35 minutos.

A última etapa da Volta a Itália foi um contra-relógio individual, vencido por Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), campeão do mundo da especialidade, que percorreu os cerca de 30.3 quilómetros em 33:48 minutos (53.7 kms/h). No segundo lugar ficou Rémi Cavagna (Deuceuninck – Quick Step), a 12 segundos, e no terceiro posto foi ocupado por Edoardo Affini (Jumbo-Visma), a 13 segundos. Já João Almeida terminou a etapa no 5º lugar, a 27 segundos do vencedor.