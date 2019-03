El Corte Inglés vai por à venda 95 ativos para arrecadar dois mil milhões de euros

O El Corte Inglés pôs em marcha o maior processo de desinvestimento da sua história, revelou o jornal espanhol “CincoDías”.

O grupo vai pôr à venda 95 ativos imobiliários considerados não estratégicos, uma operação que vai ser conduzida pela consultora PwC. A consultora foi contratada pela empresa presidida por Jesús Nuño de la Rosa para definir um plano de ação imobiliário que vai permitir ao El Corte Inglés identificar os ativos não estratégicos.

De acordo com o jornal espanhol, a maioria dos ativos está localizada nas cidades de Madrid, Barcelona, Málaga e Sevilha e somam cerca de 1,2 milhões de metros quadrados.

Foi no final do ano passado que o El Corte Inglés anunciou estar a estudar a venda de alguns dos seus 130 ativos imobiliários, entre escritórios, superfícies comerciais e plataformas logísticas. Os 95 ativos que vão ser vendidos agora são a primeira fase de um processo através do qual o El Corte Inglés espera arrecadar entre 1,5 mil e dois mil milhões de euros.