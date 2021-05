Há uma vaga de fundo a mover-se para a constituição de uma lista única de oposição à lista do atual conselho de administração da Associação Mutualista Montepio Geral. Pelo que, se o projeto que já está em marcha se concretizar, as eleições para o conselho de administração, que se realizarão em dezembro, serão disputadas entre a Lista A e a Lista B. Sendo a lista A aquela que sair em sorteio, uma vez que na votação do regulamento eleitoral, que ocorreu esta quarta-feira, o conselho de administração perdeu a exclusividade da Lista A.

As letras passam a partir de agora a ser atribuídas por sorteio às listas que se candidatarem a órgãos sociais da Mutualista.

O Jornal Económico sabe que a lista única de oposição que está a ser preparada incluirá o associado Miguel Teixeira Coelho, não havendo ainda certeza de quem a liderará.

