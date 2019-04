Eleven Sports anuncia que já superou as cem mil subscrições

A Eleven Sports anunciou esta terça-feira, 23 de abril, ter “superado o patamar das 100 mil subscrições”, permitindo que, pelo menos, 250 mil portugueses tenham acesso “às transmissões dos conteúdos premium de desporto” dos seus canais. Em comunicado, a empresa liderada por Jorge Pavão de Sousa disse que tem registado “um crescimento impressionantes desde o anúncio do acordo com todos os operadores de pay-tv [Altice Portugal, Nos, Vodafone Portugal e Nowo]”.

Esta é a primeira vez que a Eleven Sports Portugal adianta um número sobre as subscrições dos seus serviços, pouco mais de um mês depois de, em entrevista ao Jornal Económico, Jorge Pavão de Sousa ter anunciado que o tempo de revelar números estava próximo.

“Quando anunciámos o acordo com os operadores frisamos a confiança na qualidade do nosso produto e que estávamos certos de que o mercado ia reconhecê-lo. Os números que hoje anunciamos validam o que afirmámos e, acima de tudo, mostram que o sucesso alcançado é revelador da abordagem inovadora e diferenciada que fizemos ao mercado de conteúdos premium de desporto em Portugal e a forma consistente como a executamos e entregamos aos nossos fãs de forma completamente agnóstica nas diversas plataformas em que temos disponíveis nos canais da Eleven Sports”. Jorge Pavão de Sousa, diretor geral da Eleven Sports Portugal, citado em comunicado

A Eleven Sports Portugal iniciou a sua operação em agosto de 2018 e, desde então, “tem registado um crescimento consistente ao longo dos meses nas plataformas onde se encontra distribuida, designadamente no seu OTT Direct-to-Consumer [plataforma online over-the-top], com mais de 200 mil downloads das suas aplicações, número alcançado no decorrer do último trimestre de 2018. No decorrer do primeiro trimestre de 2019, as redes sociais Eleven Sports superaram os 200.000 seguidores, totalmente de forma orgânica, fruto também do trabalho com mais de 40 influenciadores digitais”, lê-se no comunicado enviado à redação.

Foi depois de ter chegado a acordo com os quatro principais operadores de telecomunicações em Portugal, em fevereiro, que a Eleven Sports conseguiu aumentar o número de subscritores e de telespectadores nos seus canais. “Os canais Eleven Sports já alcancam mais de 250 mil portugueses nas TV boxes dos operadores que assistem diariamente a conteúdos da Champions League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1, todo o circuito da Fórmula 1, como muitos outros conteúdos e produtos de desporto”, prossegue o comunicado.

Com uma estimativa aproximada do número de subscritores revelada, número impulsionado pelo acordo com os operadores de pay tv, a Eleven Sports segue a segunda fase da sua estratégia, tal como o Jornal Económico noticiou em 15 de abril: identificar e assegurar a transmissão de conteúdos “mais próximos do consumidor português”.

“Um dos nossos eixos de atuação será identificar um conjunto de conteúdos desportivos que possam estar mais próximos do interesse do consumidor português”. Jorge Pavão de Sousa ao Jornal Económico