Eleven Sports lança serviço que possibilita aos fãs verem os jogos numa sala virtual

A Eleven Sports lança esta sexta-feira um novo serviço que dá a possibilidade aos subscritores do serviço de streaming da Eleven Sports, de assistirem ao vivo, aos encontros dos seus clubes numa sala virtual.

O ‘Watch Together’ é segundo o comunicado da empresa desportiva um “serviço inovador, projetado pela empresa tecnológica Reactoo, criado com o intuito de impulsionar o convívio e tornar a visualização de desporto numa experiência ainda mais divertida, dinâmica e social para todos os fãs, mesmo que estes se encontrem separados geograficamente”.

Na prática este serviço permite aceder a uma sala virtual e convidar até mais quatro amigos para partilharem a emoção de um evento desportivo ao vivo enquanto conversam sem nunca perder contato visual, assistindo em conjunto a toda a ação e interagindo em tempo real durante a transmissão.

Nuno Miranda, diretor de marketing e comunicação da Eleven Sports Portugal, afirma que “o ‘Watch Together’ permite exatamente isso, que se partilhem emoções e que se debatam cada remate, cada golo, cada decisão. É um serviço que vai impulsionar a envolvência nos jogos ao vivo, incentivando hábitos de visualização mais ativos e sociais. Juntamente com a Reactoo foi criada uma experiência de visualização fácil e simples de usar. É com grande satisfação que somos os primeiros a trazer esta novidade ao mercado desportivo global, e a Portugal, em particular, aproveitando a versatilidade do streaming online“.