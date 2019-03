Eleven Sports Portugal garante direitos de transmissão do World Padel Tour

As 23 etapas do circuito mundial de padel – desde Opens, Masters e torneios de exibição – já podem ser acompanhadas em Portugal, uma vez que os direitos de transmissão do World Padel Tour 2019, nas categorias masculino e feminino, foram adquiridos, em exclusivo, pela Eleven Sports Portugal. Nos dias 23 e 24 de março, a etapa inaugural, o Master de Marbella. já poderá ser seguida nos canais da distribuidora, segundo um comunicado enviado à redação.

O garante da transmissão desta modalidade é anunciado, surge uma semana depois de o Jornal Económico ter noticiado que a Eleven Sports tinha entrado numa nova fase de consolidação da operação, em Portugal, e que estava, agora, no mercado em busca de novos conteúdos, “mais próximos do consumidor português”, e de novas modalidades.

“Apesar do nosso foco no Futebol, afirmamos como parte do nosso ADN o ecletismo dos nossos canais. O padel é mais um exemplo desta nossa característica genética. Queremos trazer o melhor dos desportos que os portugueses seguem”, disse o diretor-geral da Eleven Sports Portugal, Jorge Pavão de Sousa, citado no comunicado.

O padel é uma modalidade recém, sendo reconhecida enquanto desporto profissional há cerca de uma década. Dados citados pela nota da Eleven Sports apontam que há “mais de 10 milhões de jogadores em todo o mundo, sendo que em Portugal já há mais de 100 mil praticantes”.

A partir de agora os canais da Eleven Sports transmitem eventos de, pelo menos cinco modalidades distintas, nomeadamente, futebol, futebol americano, automobilismo, desportos de combate, ténis e, agora, padel.