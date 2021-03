Converter documentos Word em apresentações PowerPoint automaticamente? Vai ser possível

A Microsoft está a testar uma funcionalidade nova que tem o potencial de reduzir bastante o esforço de produzir apresentações PowerPoint. Esta funcionalidade permitirá converter documentos Word em apresentações PowerPoint.

A funcionalidade está a ser distribuída aos membros do programa Insider, que serve para testar novas funcionalidades do software da Microsoft antes de chegarem ao público em geral. Os primeiros a receberem esta funcionalidade são os utilizadores da versão online do Microsoft Word.

De acordo com o artigo publicado pela Microsoft no blogue do programa Insider, através do comando ‘Transform’ vai poder criar uma apresentação baseada nas secções presentes no sumário de um documento Word. O processo de transformação também adiciona imagens, ícones, vídeos, temas e tipos de letra através da utilização de um sistema de inteligência artificial.

Para conseguir usar esta funcionalidade faça o seguinte:

1. Abra um qualquer documento Word que queira transformar numa apresentação PowerPoint.

2. No menu ‘File’, escolha a opção ‘Transform to PowerPoint presentation’.

3. Quando lhe for pedido, escolha um tema (aspecto gráfico geral) para a apresentação.

4. Clique em ‘Open presentation’ para ver o resultado no PowerPoint.

A apresentação será gravada na pasta raiz do OneDrive do utilizador.

Como foi mencionado anteriormente, para já esta nova funcionalidade apenas está disponível a Insiders na versão Web do Office e mesmo que esteja no programa, pode demorar um pouco a chegar.