A aposta da EDP em obrigações ‘verdes’ irá resultar numa redução dos encargos da empresa com dívida. A primeira emissão aconteceu esta terça-feira e, depois de uma operação em que a procura foi mais de três vezes superior à oferta, estão planeadas novas colocações de green bonds.

“Este green bond, no valor de 600 milhões de euros, engloba-se numa Green Bond Framework desenvolvida e publicada recentemente pela EDP e que se foca no financiamento (ou refinanciamento) do portfolio de ativos eólicos e solares detidos ou em desenvolvimento pelo grupo, em particular pela EDP Renováveis”, Miguel Stilwell, administrador financeiro da EDP, em declarações ao Jornal Económico.

A EDP Finance pagou esta terça-feira um juro de 1,959% para emitir 600 milhões de euros em ‘obrigações verdes’ com maturidade a 13 de outubro de 2025. O spread (prémio de risco) fixou-se em 123 pontos base, enquanto o midswap a sete anos foi de 0,750%, abaixo do antecipado pelo mercado.

