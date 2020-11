Emerald distingue estudo liderado por investigador da Universidade de Coimbra

O estudo “Implementation of a robot control architecture for additive manufacturing applications” liderado pelo investigador Norberto Pires, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi distinguido com o Emerald Literati Award 2020, na categoria Outstanding Paper, atribuído pela revista científica Emerald. Filipe Monteiro Ribeiro, na altura aluno de mestrado da Universidade de Coimbra, e Amin Azar, do Instituto Tecnológico para a Indústria da Noruega, são os outros co-autores.

O estudo foi realizado em colaboração com o fabricante canadiano de software RoboDK e é parte de um projeto mais vasto de desenvolvimento de sistemas robotizados e competência na área do fabrico aditivo de metais, iniciado em 2018, pela equipa de Norberto Pires.

No essencial, explica Norberto Pires, “os sistemas desenvolvidos centram-se na capacidade de imprimir metais tendo por base dois tipos de sistemas de impressão: baseados em soldadura CMT (Cold Metal Transfer) para peças de maior dimensão, com capacidade estrutural, e baseados em deposição por laser, para novas ligas metálicas e peças mais pequenas e muito difíceis de construir por métodos tradicionais, essencialmente na área da indústria aeronáutica e automóvel”.

Os estudos já realizados permitiram a obtenção de financiamento da indiana TATA Steel, um dos maiores fornecedores de metal do mundo, e da Agência Nacional de Inovação, para criar o Laboratório de Fabrico Aditivo, infraestrutura, instalada no Laboratório de Construção Metálica e Mista do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC e que permite à Universidade colocar-se na vanguarda da investigação e desenvolvimento nesta área.