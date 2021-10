Empresa de canábis em Portugal vai exportar primeiro lote comercial para Estados Unidos

A empresa Clever Leaves vai exportar de Portugal 30 quilos de flor seca de canábis, com destino para os Estados Unidos, sendo este o primeiro lote a sair das instalações portuguesas da empresa colombiana.

O operador multinacional licenciado e líder na produção de canabinóides de qualidade farmacêutica, anunciou esta quarta-feira a exportação do material rico em THC (Tetra-hidrocanabinol), a partir das suas instalações em Portugal, para a Biopharmaceutical Research Company (BRC), uma empresa farmacêutica licenciada pelo organismo americano competente.

De acordo com comunicado da Clever Leaves, a biofarmacêutica desenvolve ingredientes farmacêuticos ativos compatíveis com a legislação federal dos Estados Unidos, para terapias à base de plantas. “Este acontecimento não só fortalece a entrada da Clever Leaves nos EUA e solidifica a capacidade da Biopharmaceutical Research Company para realizar transações internacionais, como também posiciona as duas organizações nas primeiras empresas a enviar comercialmente flor seca de canábis de Portugal para os EUA”, escreve a empresa.

“Sendo o maior mercado de canábis do mundo, os EUA oferecem uma grande oportunidade para a Clever Leaves. Esta exportação de produção da Clever Leaves em Portugal para o mercado norte-americano confirma a robustez da estratégia que a empresa está a implementar a nível global, e que permite entrar no mercado de canábis nos EUA em conformidade com a estrutura regulatória atual”, aponta Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves.

“Exportar flor THC para uma empresa licenciada pela DEA [Drug Enforcement Administration], a BRC, demonstra a nossa capacidade de atender aos rigorosos requisitos regulatórios dos EUA. Ao tornarmo-nos uma das primeiras empresas a exportar comercialmente flor THC para os EUA, estamos a abrir o caminho da Clever Leaves para a indústria de canábis medicinal dos EUA. Estamos honrados em fornecer a um parceiro como a BRC o produto de alta qualidade de que precisam para avançar na suas áreas de investigação, desenvolvimento e produção”, nota o CEO.

O acordo entre as duas empresas adianta que o produto desenvolvido pela Clever Leaves será usado para projetos de desenvolvimento farmacêutico da biofarmacêutica. Esta não é a primeira colaboração entre as duas entidades, visto que já tinham colaborado no “Project Change Lives” no início do ano que visou recolher até 25 milhões de dólares em produtos de canábis medicinal para ajudar no avanço da investigação científica nos EUA.

“A nossa parceria com a Clever Leaves continua a proporcionar oportunidades de pesquisa estimulantes que, um dia, farão a diferença na vida dos doentes”, adiantou George Hodgin, CEO da Biopharmaceutical Research Company. “Ambas partilham os mesmos valores quando se trata de conformidade com a DEA e é por isso que acreditamos que essa parceria está apenas a começar. Estamos entusiasmados com mais esta parceria com a Clever Leaves e ansiosos para começar a trabalhar com este produto de qualidade premium“, conclui.

A Clever Leaves está instalada em São Teotónio, no concelho de Odemira, em 84 hectares de terreno com dez mil metros quadrados de estufas de elevada tecnologia, com a expansão de quase 25 mil metros quadrados quase completa. A empresa colombiana está presente em Portugal desde 2019 e tem expandido a operação no país, já tendo anunciado novas instalações que pretendem albergar uma nova unidade de pós-colheita de canábis medicinal de grau farmacêutico no Parque Empresarial da Península de Setúbal, onde serão criados 25 postos de trabalho, e será realizada a secagem, corte e embalamento da flor de canábis.