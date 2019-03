Empresa imobiliária da Áustria compra edifício Chrysler por 133 milhões de euros

O icónico edifício da construtora de automóveis Chrysler, situado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi adquirido por 133 milhões de euros pela Signa Holding GmbH, a maior empresa imobiliária privada da Áustria, em parceria com a empresa de propriedades RFR Holding LLC, revelaram à agência “Reuters”, fontes próximas do processo.

As duas empresas são parceiras numa joint venture e assinaram o acordo na sexta-feira para comprar o prédio do Conselho de Investimentos de Abu Dhabi (capital dos Emirados Árabes Unidos) por menos 579 milhões de euros do valor gasto.

Abu Dhabi dispendeu 712 milhões de euros para ter uma participação de 90% no edifício Chrysler no início da crise financeira de 2008. A Signa Holding e a consultora imobiliária CBRE, que liderou o processo de venda do ativo, bem como a RFR não fizeram ainda qualquer tipo de comentários sobre este negócio.

Aquele que foi o edifício mais alto do mundo aquando da sua conclusão em 1930, foi apenas superado pelo Empire State, também em Nova Iorque, é considerado a jóia da coroa da cidade norte-americana.

O arrendamento anual do Edifício Chrysler aumentou para 29 milhões de euros em 2018, face aos seis milhões de 2017. O arrendamento irá subir para os 36 milhões em 2028, de acordo com as previsões financeiras da universidade de Cooper Union.

Este acordo marca a estreia da Signa no setor imobiliário dos EUA. Liderada pelo seu fundador, René Benko, a Signa possui um extenso portefólio imobiliário e de retalho na Europa. Os seus ativos imobiliários valem mais de 14 mil milhões de euros, enquanto os projetos de desenvolvimento têm um valor bruto de mais de oito mil milhões de euros.

Fundada em 1991 por Aby Rosen e Michael Fuchs, a RFR fez nome no setor imobiliário ao possuir e administrar algumas das mais prestigiadas propriedades de escritórios de Manhattan, incluindo o Seagram Building e a Lever House.

A Signa e a RFR já haviam realizado negócios em 2017, quando a Signa concordou em comprar cinco propriedades importantes da RFR em Berlim, Hamburgo, Frankfurt e Munique por cerca de 1,5 mil milhões de euros.