Empresário com ligações a jogadores do Benfica investigado em Espanha por fraudes com transferências

Na sequência dos documentos divulgados pelo pirata informático português (Football Leaks) Rui Pinto, as autoridades espanholas abriram uma investigação ao agente de futebol Fali Ramadani que representa atualmente o jogador do Benfica Haris Seferovic. A investigação centra-se no desaparecimento de 10 milhões de euros através de empresas de fachada situadas em Malta, noticia o Jornal de Notícias esta quarta-feira, dia 16 de fevereiro.

Fali Ramadani está a ser investigado pela Interpol em conjunto com as autoridades espanholas por fraude, branqueamento de capitais e evasão fiscal, cometidos alegadamente através da contratação fictícia de jogadores. Os documentos que deram origem à investigação fazem parte dos ‘football leaks’ da autoria do pirata informático português Rui Pinto.

Entre os atletas que Fali Ramadani representa destacam-se os ex-jogadores do Benfica Ljubomir Fejsa, Luka Jovic, Lazar Markovic, além do avançado suíço Haris Seferovic, ainda nos quadros da Luz.